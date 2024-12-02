Смертельна ДТП у Дніпрі. 19-річному водію оголосили про підозру

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

Місце ДТП (Фото: Офіс генпрокурора)

Мешканцю Дніпра оголошено про підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула малолітня дитина. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

19-річному водію автомобіля BMW інкримінують порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі 10-річної дівчинки. Максимальне покарання – вісім років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

За даними слідства, у неділю, 1 грудня, чоловік, керуючи автомобілем у Дніпрі, перевищив швидкість і допустив зіткнення з автівкою Ford.

Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка Ford. Інші пасажири, зокрема малолітні діти, а також водій отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Напередодні правоохоронці затримали водія. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Києві 4 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися два легкові автомобілі, автобус і вантажівка, загинув чоловік, ще один важко травмований.

15 листопада стало відомо, що в ДТП загинув колишній депутат Полтавської облради, власник будівельної компанії Novos Development Group Ігор Сірик.