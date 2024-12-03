19-річного водія BMW, якого підозрюють у смертельній ДТП у Дніпрі, узяли під варту

Стало відомо, що підозрюваний раніше вже був судимий

Підозрюваний і суді (Фото: Суспільне Дніпро)

19-річного підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у Дніпрі взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Засідання суду відбулося 3 грудня. Суддя задовольнив клопотання Дніпропетровської обласної прокуратури.

Як повідомляє Суспільне Дніпро, сторона захисту також висловила побоювання щодо неповнолітнього пасажира BMW, який перебував у авто на момент скоєння ДТП. Правозахисник Василь Серьогін вважає, що той може поїхати за кордон.

Адвокат підозрюваного відмовився від коментарів. Зазначається, що підозрюваний не визнає провини та відмовляється коментувати, чи був за кермом.

Стало відомо, що він раніше був судимий.