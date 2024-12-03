Смертельное ДТП в Днепре будет расследовать Главное следственное управление Нацполиции

В прокуратуре рассказали, что несовершеннолетнего пассажира BMW отправили под круглосуточный домашний арест

Брифинг стражей порядка (Фото: ГСУ Нацполиции)

Расследование смертельной аварии в Днепре с BMW, в результате которой погибла 10-летняя девочка, будет вести Главное следственное управление Нацполиции. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГСУ Сергей Пантелеев.

Главное управление направило в Офис генпрокурора инициативное письмо с просьбой передать все материалы по этому делу центральному аппарату полиции.

"Это резонансное дело теперь будем расследовать мы под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины", – сказал Пантелеев.

Также Главное управление занялось расследованием другого ДТП, которое совершил подозреваемый, но летом – сбил людей на пешеходном переходе в центре Днепра. К расследованию уже привлечены опытные следователи и оперативники, продолжается изучение и сбор доказательств.

Заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Олег Рыженко рассказал, что несовершеннолетнему пассажиру BMW также избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Ему объявлено о подозрении в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Такие действия наказываются либо штрафом, либо лишением свободы от трех до пяти лет.

Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Андрей Бондаренко, автомобиль после совершения ДТП вернулся на место происшествия примерно через час. Согласно записям видеокамер, последним за рулем сидел 19-летний подозреваемый.