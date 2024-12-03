Смертельное ДТП в Днепре будет расследовать Главное следственное управление Нацполиции
Расследование смертельной аварии в Днепре с BMW, в результате которой погибла 10-летняя девочка, будет вести Главное следственное управление Нацполиции. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГСУ Сергей Пантелеев.
Главное управление направило в Офис генпрокурора инициативное письмо с просьбой передать все материалы по этому делу центральному аппарату полиции.
"Это резонансное дело теперь будем расследовать мы под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины", – сказал Пантелеев.
Также Главное управление занялось расследованием другого ДТП, которое совершил подозреваемый, но летом – сбил людей на пешеходном переходе в центре Днепра. К расследованию уже привлечены опытные следователи и оперативники, продолжается изучение и сбор доказательств.
Заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Олег Рыженко рассказал, что несовершеннолетнему пассажиру BMW также избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
Ему объявлено о подозрении в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Такие действия наказываются либо штрафом, либо лишением свободы от трех до пяти лет.
Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Андрей Бондаренко, автомобиль после совершения ДТП вернулся на место происшествия примерно через час. Согласно записям видеокамер, последним за рулем сидел 19-летний подозреваемый.
- Авария в Днепре произошла вечером 1 декабря в районе улицы Набережная Заводская. BMW столкнулся с автомобилем Ford, в результате чего погибла 10-летняя пассажирка, а еще двое детей и один взрослый были травмированы. Водитель задержан.
- 2 декабря 19-летнему водителю BMW объявили о подозрении. Ему может грозить восемь лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.
- 3 декабря подозреваемого отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.