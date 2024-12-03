Смертельну ДТП у Дніпрі розслідуватиме Головне слідче управління Нацполіції

У прокуратурі розповіли, що неповнолітнього пасажира BMW відправили під цілодобовий домашній арешт

Брифінг правоохоронців (Фото: ГСУ Нацполіції)

Розслідування смертельної аварії у Дніпрі із BMW, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, буде вести Головне слідче управління Нацполіції. Про це повідомив перший заступник начальника ГСУ Сергій Пантелеєв.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Головне управління скерувало в Офіс генпрокурора ініціативний лист з проханням передати всі матеріали стосовно цієї справи центральному апарату поліції.

"Цю резонансну справу тепер будемо розслідувати ми під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України", – сказав Пантелеєв.

Також Головне управління почало розслідування іншої ДТП, яку вчинив підозрюваний, але влітку – збив людей на пішохідному переході в центрі Дніпра. До розслідування вже залучені "досвідчені слідчі та оперативники", триває дослідження та збір доказів.

Заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олег Риженко розповів, що неповнолітньому пасажиру BMW також обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Йому оголошено про підозру у ненаданні допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані. Такі дії караються або штрафом, або позбавленням волі від трьох до п'яти років.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області Андрій Бондаренко, автівка після скоєння ДТП повернулася на місце пригоди приблизно за годину. Згідно з записами відеокамер, останнім за кермом сидів 19-річний підозрюваний.