На объездной Львова произошло массовое ДТП: четверо погибших и 35 травмированных – фото
Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Утром в пятницу, 11 октября, на автодороге М-06 Киев – Чоп произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибшие и травмированные. Об этом сообщили Национальная полиция и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По словам Козицкого, около 06:30 в районе села Чишки столкнулись автобус международных перевозок "Варшава – Одесса", грузовой автомобиль Новой почты и несколько легковых автомобилей.

В результате аварии погибли три человека. Еще 27 человек получили травмы разной степени тяжести.

В Нацполиции отметили, что в районе ДТП патрульные организовали реверсное движение.

ДОПОЛНЕНО В 08:50. Козицкий сообщил, что количество погибших возросло до четырех. Еще 35 человек получили травмы. Среди пострадавших есть шесть детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков.

На объездной Львова произошло массовое ДТП: четверо погибших и 35 травмированных – фото
Фото: Национальная полиция
На объездной Львова произошло массовое ДТП: четверо погибших и 35 травмированных – фото
Фото: Национальная полиция
На объездной Львова произошло массовое ДТП: четверо погибших и 35 травмированных – фото
Фото: Национальная полиция
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