На объездной Львова произошло массовое ДТП: четверо погибших и 35 травмированных – фото

На объездной Львова произошло массовое ДТП: четверо погибших и 35 травмированных – фотодополнено
Утром в пятницу, 11 октября, на автодороге М-06 Киев – Чоп произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибшие и травмированные. Об этом сообщили Национальная полиция и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
По словам Козицкого, около 06:30 в районе села Чишки столкнулись автобус международных перевозок "Варшава – Одесса", грузовой автомобиль Новой почты и несколько легковых автомобилей.
В результате аварии погибли три человека. Еще 27 человек получили травмы разной степени тяжести.
В Нацполиции отметили, что в районе ДТП патрульные организовали реверсное движение.
ДОПОЛНЕНО В 08:50. Козицкий сообщил, что количество погибших возросло до четырех. Еще 35 человек получили травмы. Среди пострадавших есть шесть детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков.
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