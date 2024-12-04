Смертельна аварія у Дніпрі: 17-річного пасажира BMW відправили під домашній арешт

Юнаку інкримінують ненадання допомоги людині, що перебуває в небезпечному для життя стані

Місце ДТП (Фото: Національна поліція)

У середу, 4 грудня, у Дніпрі суд обрав запобіжний захід 17-річному пасажиру автівки BMW, яка зіткнулася з легковиком Ford 1 грудня на Набережній Заводській, унаслідок чого загинула дитина. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За клопотанням Західної окружної прокуратури Дніпра 17-річному пасажиру автівки обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

Раніше юнаку оголосили про підозру. Йому інкримінують ненадання допомоги людині, що перебуває в небезпечному для життя стані. Такі дії караються або штрафом, або позбавленням волі від трьох до п'яти років.

Суспільне із посиланням на ювенальних прокурорів повідомило, що підозрюваний тричі притягувався до адміністративної відповідальності. Він ніде не працює та відрахований з навчального закладу через систематичні пропуски занять.

Під час судового засідання також стало відомо, що BMW, яка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду належить батьку неповнолітнього. Як розповів чоловік, він надавав її у користування 19-річному другові сина, який і був за кермом.

Свою провину юнак не визнав та заявив, що вважає себе одним з потерпілих в аварії.

Аварія у Дніпрі сталася 1 грудня ввечері в районі вулиці Набережна Заводська. BMW зіткнувся з автомобілем Ford, внаслідок чого загинула 10-річна пасажирка, а ще двоє дітей та один дорослий були травмовані. Водія було затримано.

2 грудня 19-річному водію BMW оголосили про підозру. Йому може загрожувати вісім років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

3 грудня підозрюваного відправили до СІЗО на 60 діб без права внесення застави.