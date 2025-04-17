СБУ задержала экс-главу Броварской РВА Майбоженко: подозревают в схеме для уклонистов

Правоохранители пишут, что канал действовал в течение года, а его "услугами" успели воспользоваться более 100 человек

Владимир Майбоженко (Фото: Facebook бывшего чиновника)

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении канала переправки уклонистов за границу, задержаны бывший начальник Броварской районной военной администрации и глава благотворительного фонда. Судя по деталям, экс-чиновник – это Владимир Майбоженко, который также является обвиняемым в деле о наезде на пешеходов, совершенном в состоянии опьянения.

По данным следствия, двое жителей Киевской области вносили данные военнообязанных в информационную систему "Шлях" как волонтеров, якобы ввозящих в Украину военную амуницию, беспилотники, продукты питания и т.д.

Однако такие псевдоволонтеры, пересекавшие государственную границу, не ввозили гуманитарную помощь в Украину или декларировали ее в незначительном количестве, чтобы избежать ответственности за безосновательный выезд, отмечает СБУ.

Правоохранители добавляют, что стоимость такой услуги составляла до $2000, канал действовал в течение года, а его "услугами" успели воспользоваться более 100 человек.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Спецслужба отмечает, что она задокументировала противоправную деятельность фигурантов и задержала их по местам жительства в Киеве и Бучанском районе, а во время обысков в их домовладениях и офисном помещении благотворительного фонда были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, учредительные документы организации и черновые записи с доказательствами схемы.

Задержанным сообщили о подозрениях по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований и незаконной переправке лиц через государственную границу.

Суд избрал фигурантам меру пресечения – содержание под стражей.

Продолжается досудебное расследование, чтобы установить других причастных к преступлению, заключает СБУ.