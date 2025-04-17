СБУ задержала экс-главу Броварской РВА Майбоженко: подозревают в схеме для уклонистов
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении канала переправки уклонистов за границу, задержаны бывший начальник Броварской районной военной администрации и глава благотворительного фонда. Судя по деталям, экс-чиновник – это Владимир Майбоженко, который также является обвиняемым в деле о наезде на пешеходов, совершенном в состоянии опьянения.
По данным следствия, двое жителей Киевской области вносили данные военнообязанных в информационную систему "Шлях" как волонтеров, якобы ввозящих в Украину военную амуницию, беспилотники, продукты питания и т.д.
Однако такие псевдоволонтеры, пересекавшие государственную границу, не ввозили гуманитарную помощь в Украину или декларировали ее в незначительном количестве, чтобы избежать ответственности за безосновательный выезд, отмечает СБУ.
Правоохранители добавляют, что стоимость такой услуги составляла до $2000, канал действовал в течение года, а его "услугами" успели воспользоваться более 100 человек.
Спецслужба отмечает, что она задокументировала противоправную деятельность фигурантов и задержала их по местам жительства в Киеве и Бучанском районе, а во время обысков в их домовладениях и офисном помещении благотворительного фонда были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, учредительные документы организации и черновые записи с доказательствами схемы.
Задержанным сообщили о подозрениях по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований и незаконной переправке лиц через государственную границу.
Суд избрал фигурантам меру пресечения – содержание под стражей.
Продолжается досудебное расследование, чтобы установить других причастных к преступлению, заключает СБУ.
- 26 апреля 2024 года тогдашний начальник Броварской РГА Майбоженко проехал перекресток на красный свет, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов – из-за этого пострадали четыре человека, в том числе ребенок. 27 апреля президент Зеленский своим указом уволил Майбоженко.
- 27 января 2025 года суд присудил Майбоженко штраф в размере 34 000 грн и лишение прав на три года. В ходе судебного разбирательства адвокат экс-чиновника подал соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими, но прокуратура решила обжаловать приговор.
- 17 апреля апелляционный суд отменил приговор Майбоженко и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.