Апеляційний суд скасував вирок ексглаві Броварської РДА, який збив чотирьох людей

Призначено новий розгляд в суді першої інстанції, зазначили в прокуратурі

Владимир Майбоженко (Фото: Facebook-аккаунт политика)

Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на вирок ексголові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку, який скоїв дорожню аварії у квітні минулого року. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора. Суд скасував вирок та призначив новий розгляд в суді першої інстанції.

Раніше вироком Броварського міськрайонного суду колишньому голові Броварської РДА було призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 000 грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Майбоженко обвинувачувався в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння.

У квітні 2024 року в Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, він проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Чотирьох людей, серед яких одна дитина, ушпиталили.

За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2,31 проміле.

26 квітня 2024 року тодішній начальник Броварської РДА Майбоженко проїхав перехрестя на червоне світло, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

27 квітня Зеленський своїм указом звільнив Майбоженка.