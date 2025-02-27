Заместитель начальника Херсонской ОВА насмерть сбил велосипедиста
В Херсонской области заместитель начальника областной военной администрации насмерть сбил 50-летнего велосипедиста. Об этом сообщила полиция Херсонской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00 26 февраля на автодороге М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в селе Посад-Покровское.
По предварительной информации, заместитель начальника ОВА за рулем Renault Megan сбил велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть.
Начато производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего (от трех до восьми лет тюрьмы).
Автомобиль чиновника изъяли и поместили на штрафплощадку.
Полиция просит свидетелей ДТП позвонить по телефону (095) 346-32-51 или 102. Анонимность гарантируется.
Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил ДТП с участием работника ведомства, но не назвал его имя. Также он выразил соболезнования родственникам погибшего.
Херсонское медиа МОСТ со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах и ОВА пишет, что фигурантом является заместитель начальника ОВА Владимир Клюцевский.
- В 2024 году также произошло другое ДТП с участием чиновника. 26 апреля на тот момент начальник Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко проехал перекресток на красный свет, выехал на обочину и наехал на пешеходов. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
- В крови Майбоженко обнаружили 2,31 промилле алкоголя или в десять раз больше разрешенного. Зеленский уволил его с должности.
- Майбоженко подозревали в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения. Ему могло угрожать до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять, однако в сентябре Майбоженко изменили квалификацию – и по ней предполагались уже максимум три года заключения и пять лет лишения прав.
- В результате ему присудили 34 000 грн штрафа и на три года лишили права управлять автомобилем.