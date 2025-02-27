Заместитель начальника Херсонской ОВА насмерть сбил велосипедиста

Велосипед погибшего в ДТП с участием чиновника Херсонской ОВА (Фото: Херсонская областная прокуратура)

В Херсонской области заместитель начальника областной военной администрации насмерть сбил 50-летнего велосипедиста. Об этом сообщила полиция Херсонской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00 26 февраля на автодороге М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в селе Посад-Покровское.

По предварительной информации, заместитель начальника ОВА за рулем Renault Megan сбил велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть.

Начато производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего (от трех до восьми лет тюрьмы).

Автомобиль чиновника изъяли и поместили на штрафплощадку.

Полиция просит свидетелей ДТП позвонить по телефону (095) 346-32-51 или 102. Анонимность гарантируется.

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил ДТП с участием работника ведомства, но не назвал его имя. Также он выразил соболезнования родственникам погибшего.

Херсонское медиа МОСТ со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах и ОВА пишет, что фигурантом является заместитель начальника ОВА Владимир Клюцевский.

Владимир Клюцевский (Фото: Facebook-страница чиновника)