Заступник начальника Херсонської ОВА на смерть збив велосипедиста

Велосипед загиблого у ДТП за участю чиновника Херсонської ОВА (Фото: Херсонська обласна прокуратура)

На Херсонщині заступник начальника обласної військової адміністрації на смерть збив 50-річного велосипедиста. Про це повідомила поліція Херсонської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18:00 26 лютого на автодорозі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" в селі Посад-Покровське.

За попередньою інформацією, заступник начальника ОВА за кермом Renault Megan збив велосипедиста, який виїхав із другорядної дороги й перетинав проїзну частину.

Розпочато провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого (від трьох до восьми років тюрми).

Автівку посадовця вилучили та помістили на арештмайданчик.

Поліція просить свідків ДТП зателефонувати за номером (095) 346-32-51 або 102. Анонімність гарантується.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив ДТП за участю працівника відомства, але не назвав його ім'я. Також він висловив співчуття родичам загиблого.

Херсонське медіа Мост із посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах і в ОВА пише, що фігурантом є заступник начальника ОВА Володимир Клюцевський.

Володимир Клюцевський (Фото: Facebook-сторінка посадовця)