Заступник начальника Херсонської ОВА на смерть збив велосипедиста
На Херсонщині заступник начальника обласної військової адміністрації на смерть збив 50-річного велосипедиста. Про це повідомила поліція Херсонської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18:00 26 лютого на автодорозі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" в селі Посад-Покровське.
За попередньою інформацією, заступник начальника ОВА за кермом Renault Megan збив велосипедиста, який виїхав із другорядної дороги й перетинав проїзну частину.
Розпочато провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого (від трьох до восьми років тюрми).
Автівку посадовця вилучили та помістили на арештмайданчик.
Поліція просить свідків ДТП зателефонувати за номером (095) 346-32-51 або 102. Анонімність гарантується.
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив ДТП за участю працівника відомства, але не назвав його ім'я. Також він висловив співчуття родичам загиблого.
Херсонське медіа Мост із посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах і в ОВА пише, що фігурантом є заступник начальника ОВА Володимир Клюцевський.
- У 2024 році також сталась інша ДТП за участю посадовця. 26 квітня на той момент начальник Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на червоне світло, виїхав на узбіччя та наїхав на пішоходів. Унаслідок цього постраждали четверо людей, серед них дитина.
- У крові Майбоженка виявили 2,31 проміле алкоголю або вдесятеро більше дозволеного. Зеленський звільнив його з посади.
- Майбоженка підозрювали у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння. Йому могло загрожувати до восьми років в'язниці з позбавленням права керувати, проте у вересні Майбоженку змінили кваліфікацію – і за нею передбачалися вже щонайбільше три роки ув'язнення та п'ять років позбавлення прав.
- Як результат, йому присудили 34 000 грн штрафу й на три роки позбавили прав керувати автомобілем.