СБУ: В Одесской области выявили три схемы уклонения от мобилизации, задержаны организаторы

Задержанный (Фото: Офис генпрокурора)

В Одесской области правоохранители ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации, среди задержанных – руководитель медицинского центра. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

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По данным СБУ, задержаны организаторы афер, в том числе три руководителя областного медцентра психического здоровья. Речь идет о гендиректоре медучреждения и двух его заместителях, продававших фиктивные медицинские выводы о наличии тяжелых расстройств психики.

Следствие установило, что стоимость подделки составила $20 000 с клиента. При приобретении таких "документов" военнообязанные использовали их для оформления инвалидности с последующим выездом за границу.

Правоохранители задокументировали более 20 эпизодов совершения преступления должностными лицами.

В прокуратуре уточнили, что в течение декабря 2024 – марта 2025-го чиновники медучреждения за деньги организовывали фиктивное стационарное лечение военнообязанных. В документы вносились ложные сведения о наличии тяжелых психических заболеваний, что определяло их непригодными для военной службы и снятия с военного учета.

Также в Белгород-Днестровском задержана бухгалтер городской больницы, которая торговала фиктивными справками о наличии второй группы инвалидности у жен потенциальных призывников. Такой документ позволял мужчинам сняться с военного учета якобы по уходу за женой и выехать за пределы Украины.

По данным ОГП, бухгалтер предложила военнослужащему из боевой части, который находился на лечении, помощь в получении инвалидности его близким родственникам за 210 000 грн. Это стало основанием для увольнения его с военной службы.

Еще одним фигурантом оказался 23-летний одессит, предлагавший за деньги военнообязанным оформить фиктивную инвалидность для их родителей. Таким образом, потенциальные призывники надеялись бежать за границу как лица, сопровождающие тяжелобольных родственников.

Задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по статьям:

→ незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой;

→ получение неправомерной выгоды;

→ препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период;

→ злоупотребление влиянием;

→ служебный подлог.

Подозреваемым грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Все снятые с учета мужчины за указанное время доставлены в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки для проведения повторной объективной военно-врачебной комиссии.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

29 января 2025 года сообщалось, что ГБР заблокировало новую схему уклонения от мобилизации в харьковском ТЦК.

26 марта полиция сообщила о задержании двух жителей Киевской области по подозрению в помощи в уклонении от мобилизации. Они предлагали за $85 000 забронировать предприятие, где работают 30 человек.