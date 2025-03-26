Жители Киевской области предлагали за $85000 "забронировать" предприятие. Их задержали

Мужчины в возрасте 34 и 39 лет предлагали "забронировать" предприятие на 30 работников

Задержание подозреваемых (Фото: Нацполиция)

Полиция задержала двух жителей Киевской области по подозрению в помощи избежать мобилизации. В частности, по информации Киевской городской прокуратуры, они предлагали за $85000 забронировать предприятие, где работают 30 человек.

Мужчины, по данным следствия, за $25000 обещали военнообязанным мужчинам изготовить документы, которые позволяют беспрепятственно выехать за границу. Для конспирации никакие детали "клиентам" не сообщали.

Жители Киевской области, по информации правоохранителей, предлагали и забронировать предприятие в 30 работников за $85000.

Мужчин в возрасте 34 и 39 лет задержали в одном из ресторанов Киева при получении $25000 от "клиента".

Кроме этого, по данным правоохранителей, 55-летний киевлянин за $25000 обещал помочь получить нужный вывод ВЛК, которым мужчин признавали непригодными к военной службе и исключали из реестра военнообязанных.

Еще 68-летний мужчина, пользуясь своими связями, предлагал за $20000 с человека оформить документы о непригодности к военной службе, пишут правоохранители.

Его задержали у одной из станций киевского метро, потому что там мужчине должны были передать деньги. Среди задержанных есть врач-травматолог одной из больниц. Им сообщено о подозрении по статьям про:

→ Организацию незаконной переправки человека через государственную границу Украины.

→ Содействие в совершении пособничества в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Задержанным грозит до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

29 января 2025 года сообщалось, что ГБР заблокировало новую схему уклонения от мобилизации в харьковском ТЦК.

10 февраля ГБР написало о задержании инструктора Мукачевского ТЦК, которого заподозрили в помощи в бегстве призывникам и военным после самовольного оставления части.