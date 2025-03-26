Жителі Київщини пропонували за $85000 "забронювати" підприємство. Їх затримали

Чоловіки у віці 34 та 39 років пропонували "забронювати" підприємство на 30 працівників

Затримання підозрюваних (Фото: Нацполіція)

Поліція затримала двох жителів Київської області за підозрою у допомозі в уникненні мобілізації. Зокрема, за інформацією Київської міської прокуратури, вони пропонували за $85000 забронювати підприємство, де працюють 30 людей.

Чоловіки, за даними слідства, за $25000 обіцяли військовозобов’язаним чоловікам виготовити документи, що дозволяють безперешкодний виїзд за кордон. Для конспірації жодні деталі "клієнтам" не повідомлялись.

Мешканці Київщини, за інформацією правоохоронців,пропонували й забронювати підприємство у 30 працівників за $85000.

Чоловіків у віці 34 та 39 років затримали в одному з ресторанів Києва під час отримання $25000 від "клієнта".

Крім цього, за даними правоохоронців, 55-річний киянин за $25000 обіцяв допомогти отримати потрібний висновок ВЛК, яким чоловіків визнавали непридатними до військової служби та виключали з реєстру військовозобов’язаних.

Ще 68-річний чоловік, користуючись своїми зв’язками, пропонував за $20000 з людини оформити документи про непридатність до військової служби, пишуть правоохоронці.

Його затримали поблизу однієї зі станцій київського метро, бо там чоловіку мали передати гроші. Серед затриманих є лікар-травматолог однієї з лікарень. Їм повідомлено про підозру за статтями про:

→ Організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України.

→ Сприяння у вчиненні пособництва в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Затриманим загрожує до дев’яти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

29 січня 2025 року повідомлялось, що ДБР заблокувало нову схему ухилення від мобілізації у харківському ТЦК.

10 лютого ДБР написало про затримання інструктора мукачівського ТЦК, якого запідозрили в допомозі у втечі призовникам та військовим після СЗЧ.