ДБР: У Запоріжжі військовий ВСП допомагав оформити липові документи для виїзду за кордон

Затриманий (Фото: ДБР)

У Запоріжжі затримано посадовця військової служби правопорядку, якого підозрюють у допомозі в ухиленні від військової служби. Про це повідомило Держбюро розслідувань.

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Зазначається, що підозрюваний – начальник групи охорони та патрульно-постової служби ВСП. Він був затриманий під час отримання хабаря у розмірі $4000.

Правоохоронці з'ясували, що затриманий посилався на зв’язки в одному з Територіальних центрів комплектування у Запоріжжі та обіцяв оформити довідку військово-лікарської комісії і тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою щодо непридатності до служби.

Окрім цього, підозрюваний "консультував", як з отриманими документами виїхати за кордон.

Військовому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі з використанням службового становища. В разі доведення провини йому може загрожувати до 10 років за ґратами конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють працівника ТЦК, який міг допомагати затриманому з його "бізнесом", і людей, які встигли скористуватися цими "послугами".

Затриманий перебуває під вартою з можливістю внесення застави.

Фото: ДБР

28 лютого повідомлялося, що ДБР підозрює експосадовця ДСНС у виплаті понад 1 млн грн зарплати відсутньому працівнику.

6 березня прокуратура повідомила, що в Одесі посадовець ТрО вимагав у військового $12 000 за списання зі служби.