ГБР: В Запорожье военный ВСП помогал оформить липовые документы для выезда за границу

Задержанный (Фото: ГБР)

В Запорожье задержан чиновник военной службы правопорядка, подозреваемый в помощи в уклонении от военной службы. Об этом сообщило Госбюро расследований.

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Подозреваемый – начальник группы охраны и патрульно-постовой службы ВСП. Он был задержан при получении взятки в размере $4000.

Правоохранители выяснили, что задержанный ссылался на связи в одном из Территориальных центров комплектования Запорожья и обещал оформить справку военно-врачебной комиссии и временное удостоверение военнообязанного с отметкой о непригодности к службе.

Кроме этого, подозреваемый "консультировал", как с полученными документами выехать за границу.

Военному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в значительном размере с использованием служебного положения. В случае доказания вины ему может грозить до 10 лет за решеткой конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают работника ТЦК, который мог помогать задержанному с его "бизнесом", и людей, успевших воспользоваться этими "услугами".

Задержанный находится под стражей с возможностью внесения залога.

Фото: ГБР

28 февраля сообщалось, что ГБР подозревает экс-чиновника ГСЧС в выплате более 1 млн грн зарплаты отсутствующему работнику.

6 марта прокуратура сообщила, что в Одессе чиновник ТрО требовал у военного $12 000 за списание со службы.