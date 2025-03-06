Прокуратура: В Одессе чиновник ТрО требовал у военного $12 000 за списание со службы
Правоохранительные органы разоблачили военнослужащего на организации схемы заработка на списании бойцов со службы. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований.
Чиновнику одной из воинских частей Территориальной обороны в Одесской области, который за деньги пытался организовать сделку по незаконной демобилизации военнослужащего, сообщено о подозрении. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения, соединенное с вымогательством.
По версии следствия, в феврале этого года чиновник сообщил одному из бойцов, что может помочь ему завершить военную службу. За $12 000 он обещал повлиять на сотрудников военно-врачебной комиссии для дальнейшей демобилизации военнослужащего по состоянию здоровья.
5 марта мужчина был задержан при получении части оплаты за услугу в сумме $6000.
В настоящее время устанавливается полный круг причастных к сделке лиц и военных, успевших воспользоваться услугой.
Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.
- В январе 2025 года сообщалось, что ГБР заблокировало очередную схему уклонения от мобилизации через фиктивное изменение места жительства в одном из ТЦК в Харькове.
- 10 февраля ГБР сообщило о разоблачении инструктора отделения рекрутинга Мукачевского ТЦК. По данным следствия, тот за деньги помогал мужчинам призывного возраста убегать.