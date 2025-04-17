СБУ: В Одеській області ліквідовано три схеми ухилення від мобілізації, затримано організаторів

Затриманий (Фото: Офіс генпрокурора)

В Одеській області правоохоронці ліквідували три схеми ухилення від мобілізації, серед затриманих – очільник медичного центру. Про це повідомили Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

За даними СБУ, затримано організаторів оборудок, зокрема трьох керівників обласного медцентру психічного здоров’я. Йдеться про гендиректора медустанови та двох його заступників, які продавали фіктивні медичні висновки про наявність тяжких розладів психіки.

Слідство встановило, що вартість підробки становила $20 000 з клієнта. У разі придбання таких "документів" військовозобов’язані використовували їх для оформлення інвалідності з подальшим виїздом за кордон.

Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів вчинення злочину посадовцями.

У прокуратурі уточнили, що упродовж грудня 2024 року – березня 2025 року посадовці медзакладу за гроші організовували фіктивне стаціонарне лікування військовозобов’язаних. В документи вносилися неправдиві відомості про наявність тяжких психічних захворювань, що визначало їх непридатними до військової служби та зняття з військового обліку.

Також в Білгород-Дністровському затримано бухгалтерку міської лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про наявність другої групи інвалідності у дружин потенційних призовників. Такий документ дозволяв чоловікам знятися з військового обліку нібито для догляду за дружиною та виїхати за межі України.

За даними ОГП, бухгалтерка запропонувала військовослужбовцю з бойової частини, який перебував на лікуванні, допомогу в отриманні інвалідності його близьким родичам за 210 000 грн. Це стало підставою для звільнення його з військової служби.

Ще одним фігурантом виявився 23-річний одесит, який за гроші пропонував військовозобов’язаним оформити фіктивну інвалідність для їхніх батьків. У такий спосіб потенційні призовники сподівались втекти за кордон як особи, які супроводжують тяжкохворих родичів.

Затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за статтями:

→ незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою;

→ одержання неправомірної вигоди;

→ перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період;

→ зловживання впливом;

→ службове підроблення.

Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Усі зняті з обліку чоловіки за вказаний час доставлені до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для проведення повторної об’єктивної військово-лікарської комісії.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

29 січня 2025 року повідомлялося, що ДБР заблокувало нову схему ухилення від мобілізації у харківському ТЦК.

26 березня поліція повідомила про затримання двох жителів Київської області за підозрою у допомозі в уникненні мобілізації. Вони пропонували за $85 000 забронювати підприємство, де працюють 30 людей.