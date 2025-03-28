ГБР: Польша передала Украине военного, подозреваемого в ДТП под Киевом

Отмечается, что мужчина незаконно уехал сначала в Молдову, а затем в Польшу

Задержанный (Фото: ДБР)

Польша 24 марта экстрадировала в Украину военного, объявленного в международный розыск по подозрению в совершении ДТП в Киевской области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что в 2023 году мужчина выехал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автобусу возле села Старое Бориспольского района Киевской области. В результате столкновения два пассажира автобуса получили тяжкие телесные повреждения, а водитель – повреждения средней тяжести.

ДТП (Фото: ДБР)

По данным следствия, подозреваемый военнослужащий после совершения ДТП незаконно уехал в Молдову, а оттуда в Польшу, где скрывался от правосудия. Украинская сторона объявила мужчину в международный розыск, а вскоре его задержали польские правоохранители.

Подозреваемый был передан украинским правоохранителям на границе с Польшей. Мужчину сразу задержали и сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В случае доказания вины ему может грозить до восьми лет за решеткой.