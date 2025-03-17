Украина экстрадировала солдата ВСУ из Германии, которого подозревают в изнасиловании

Немецкий солдат (Иллюстративное фото: Bundeswehr)

Украина экстрадировала гражданина Германии, который с 2022 года воевал в рядах Вооруженных сил Украины. На родине мужчина подозревается в изнасиловании, сообщает Суспільне со ссылкой на подтверждение от Офиса Генпрокурора.

По данным неназванных собеседников BBC, немец Бен Р. пересек границу Украины и Польши 17 марта. Запрос на его экстрадицию немецкая сторона направляла дважды в 2023 году, а ОГП принял это решение 31 декабря 2024 года. Через месяц мужчину задержали в Сумской области.

В Германии мужчину подозревают в изнасиловании, хранении и распространении изображений сексуального насилия, в частности, над детьми. Иностранные стражи порядка ссылались на видеодоказательства, где Бен Р. вероятно насилует несколько женщин.

Кроме этого, ОГП начал собственное досудебное следствие в изнасиловании, ведь среди потерпевших могли быть две гражданки Украины. Женщины подтвердили насилие против себя, однако впоследствии одна из них отказалась от показаний.

"Гражданина Германии выдали только сейчас, потому что длилась экстрадиционная проверка. Это предусматривает изучение всех обстоятельств, которые могут препятствовать процедуре. В этом случае ожидали позицию и решение воинской части по расторжению контракта и предоставлению характеристики этого военнослужащего", – пояснил собеседник Суспільного.

Сообщается, что гражданин Германии с 2022 года служил в Международном легионе Главного управления разведки и принимал участие в операциях Службы безопасности Украины. В частности, в операциях на Бахмутском направлении, отмечает BBC.

Мужчина обжаловал экстрадицию дважды и заявлял, что обвинения против него "безосновательны". Суд сначала принял решение о содержании под стражей на 60 суток, а после этого было принято решение об экстрадиции в Германию.