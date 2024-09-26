Прокуратура готовит материалы для экстрадиции Дмитрука, его местонахождение установлено
Офис генерального прокурора сотрудничает с международными партнерами по выдаче народного депутата для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.
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Сейчас ведомство готовит материалы для экстрадиции находящегося в розыске нардепа в связи с тем, что он скрывается от органов правосудия.
Прокуратура не называет имени депутата, но, судя по обнародованной информации, речь идет об Артеме Дмитруке. В настоящее время местонахождение депутата установлено и судом ему определена мера пресечения, отметили в прокуратуре.
В ОГП напомнили, что нардепа подозревают в совершении нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушении на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Подробнее о ходе этого дела ОГП сообщит при наличии информации, которая не повредит производству и будет согласована с международными партнерами", – говорится в сообщении.
- 25 августа Дмитруку было объявлено подозрение по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах. Ранее в тот же день СМИ сообщали, что Дмитрук уехал в Молдову.
- Впоследствии ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.
- 29 августа суд заочно арестовал Дмитрука без определения залога.
- 4 сентября УП сообщила, что в день побега Дмитрука из Украины ГБР установило за ним внешнее наблюдение.
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