Прокуратура готовит материалы для экстрадиции Дмитрука, его местонахождение установлено

Нардеп находится в розыске в связи с тем, что скрывается от органов правосудия

Артем Дмитрук (Фото: Facebook-аккаунт нардепа)

Офис генерального прокурора сотрудничает с международными партнерами по выдаче народного депутата для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

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Сейчас ведомство готовит материалы для экстрадиции находящегося в розыске нардепа в связи с тем, что он скрывается от органов правосудия.

Прокуратура не называет имени депутата, но, судя по обнародованной информации, речь идет об Артеме Дмитруке. В настоящее время местонахождение депутата установлено и судом ему определена мера пресечения, отметили в прокуратуре.

В ОГП напомнили, что нардепа подозревают в совершении нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушении на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Подробнее о ходе этого дела ОГП сообщит при наличии информации, которая не повредит производству и будет согласована с международными партнерами", – говорится в сообщении.

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