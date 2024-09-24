Нардепа Дмитрука не задерживали в Британии, это вброс россиян – источник

Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе добавил, что судебного процесса по экстрадиции беглеца еще нет

Артём Дмитрук (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Нардеп-беглец Артем Дмитрук заявил, что его будут судить в Лондоне относительно экстрадиции в Украину. Об этом он рассказал британскому таблоиду The Independent. Впоследствии собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что такого судебного процесса еще нет, а данные о якобы задержании Дмитрука – вброс россиян.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

СМИ выпустило текст с комментарием Дмитрука пять часов назад – народный избранник утверждал, что во вторник, 24 сентября, будет заседание в Вестминстерском магистратском суде, и он заявит там, что якобы является "жертвой политических репрессий" из-за своей поддержки Московского патриархата.

В целом, суд касается обжалования украинского запроса на экстрадицию нардепа, пишет таблоид.

Среди прочего, Дмитрук заявил The Independent, что правительство Великобритании обеспечивало ему безопасность с тех пор, как он сбежал из Украины в августе.

В сети также распространяется информация, что нардеп якобы задержан – пока подтвердить ее не удалось.

Собеседники LIGA.net среди украинских правоохранителей пока не подтверждают факт задержания Дмитрука за границей: один собеседник заявил, что не располагает такой информацией, другой — что эти данные проверяются.

ОБНОВЛЕНО. Один из собеседников LIGA.net сообщил: данные о якобы задержании Дмитрука – фейк и вброс россиян, а судебного процесса по экстрадиции еще нет.

Читайте также: "Задержат во всех странах, где есть Интерпол". Правоохранители раскрыли нюансы розыска Дмитрука