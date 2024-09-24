Нардепа Дмитрука не задерживали в Британии, это вброс россиян – источник

Нардепа Дмитрука не задерживали в Британии, это вброс россиян – источникобновлено
Нардеп-беглец Артем Дмитрук заявил, что его будут судить в Лондоне относительно экстрадиции в Украину. Об этом он рассказал британскому таблоиду The Independent. Впоследствии собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что такого судебного процесса еще нет, а данные о якобы задержании Дмитрука – вброс россиян.
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СМИ выпустило текст с комментарием Дмитрука пять часов назад – народный избранник утверждал, что во вторник, 24 сентября, будет заседание в Вестминстерском магистратском суде, и он заявит там, что якобы является "жертвой политических репрессий" из-за своей поддержки Московского патриархата.
В целом, суд касается обжалования украинского запроса на экстрадицию нардепа, пишет таблоид.
Среди прочего, Дмитрук заявил The Independent, что правительство Великобритании обеспечивало ему безопасность с тех пор, как он сбежал из Украины в августе.
В сети также распространяется информация, что нардеп якобы задержан – пока подтвердить ее не удалось.
Собеседники LIGA.net среди украинских правоохранителей пока не подтверждают факт задержания Дмитрука за границей: один собеседник заявил, что не располагает такой информацией, другой — что эти данные проверяются.
ОБНОВЛЕНО. Один из собеседников LIGA.net сообщил: данные о якобы задержании Дмитрука – фейк и вброс россиян, а судебного процесса по экстрадиции еще нет.
- 25 августа Дмитруку было объявлено подозрение по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах. Ранее в тот же день СМИ сообщали, что Дмитрук уехал в Молдову. Впоследствии ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы. 29 августа суд заочно арестовал Дмитрука без определения залога, а также его объявили в международный розыск.
- После побега Дмитрука в ГБР объясняли: ведомство действительно имело материалы дел по нардепу, но его не могли задержать раньше – не было подозрения от генпрокурора.
- 9 сентября Офис генпрокурора сообщил, что обратился в ряд стран с запросом о задержании Дмитрука.
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