Дмитрука объявили в розыск, в том числе международный
Действующего нардепа объявили в розыск – в частности, международный и межгосударственный, сообщили Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований. Судя по фото и фабуле дела, речь идет об Артеме Дмитруке.
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Прокуроры инициировали розыск, в том числе международный и межгосударственный, народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя.
Также Офис генпрокурора внес в Печерский районный суд Киева ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения — содержания под стражей.
Ранее нардеп был вызван на допрос к следователю Государственного бюро расследований, однако он не явился в установленное время и не сообщил причину, акцентирует ОГП.
- Днем 25 августа генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении действующему нардепу – по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах соответственно. Ранее в тот же день СМИ уже сообщали, что нардеп Дмитрук уехал за границу в Молдову.
- Вечером ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Собеседник LIGA.net в ГБР подтвердил, что речь идет о Дмитруке.
- Уже 26 августа представительница ГБР сообщила: в ведомстве действительно были материалы дел по нардепу, но его не могли задержать раньше – не было подозрения от генерального прокурора.
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