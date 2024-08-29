Дмитрука объявили в розыск, в том числе международный

Артём Дмитрук (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Действующего нардепа объявили в розыск – в частности, международный и межгосударственный, сообщили Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований. Судя по фото и фабуле дела, речь идет об Артеме Дмитруке.

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Прокуроры инициировали розыск, в том числе международный и межгосударственный, народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя.

Также Офис генпрокурора внес в Печерский районный суд Киева ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения — содержания под стражей.

Ранее нардеп был вызван на допрос к следователю Государственного бюро расследований, однако он не явился в установленное время и не сообщил причину, акцентирует ОГП.

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