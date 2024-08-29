Дмитрука оголосили у розшук, зокрема міжнародний

Артем Дмитрук (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Чинного нардепа оголосили у розшук – зокрема міжнародний та міждержавний, повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань. Судячи з фото та фабули справи, йдеться про Артема Дмитрука.

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Прокурори ініціювали розшук, зокрема міжнародний та міждержавний, народного депутата, якого підозрюють у нападах на військового та правоохоронця.

Також Офіс генпрокурора вніс до Печерського районного суду Києва клопотання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу — тримання під вартою.

Раніше нардепа викликали на допит до слідчого Державного бюро розслідувань, проте він не з'явився у призначений час та не повідомив причину, акцентує ОГП.

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