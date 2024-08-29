Дмитрука оголосили у розшук, зокрема міжнародний
Чинного нардепа оголосили у розшук – зокрема міжнародний та міждержавний, повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань. Судячи з фото та фабули справи, йдеться про Артема Дмитрука.
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Прокурори ініціювали розшук, зокрема міжнародний та міждержавний, народного депутата, якого підозрюють у нападах на військового та правоохоронця.
Також Офіс генпрокурора вніс до Печерського районного суду Києва клопотання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу — тримання під вартою.
Раніше нардепа викликали на допит до слідчого Державного бюро розслідувань, проте він не з'явився у призначений час та не повідомив причину, акцентує ОГП.
- Удень 25 серпня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру чинному нардепу – за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві, які відбулися у 2022 та 2023 роках відповідно. Раніше того ж дня ЗМІ вже повідомляли, що нардеп Дмитрук виїхав за кордон до Молдови.
- Надвечір ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Дмитрука.
- Уже 26 серпня комунікаційниця ДБР повідомила: у відомстві дійсно були матеріали справ щодо нардепа, але його не могли затримати раніше – не було підозри від генерального прокурора.
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