Прокуратура обратилась в ряд стран с запросом о задержании нардепа Дмитрука

В учет Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации "красного оповещения" о нардепе

Артем Дмитрук (Фото: Facebook-аккаунт нардепа)

Офис генерального прокурора, согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обратился в ряд соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

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Это сделано в целях дальнейшей выдачи депутата Украине. В ведомстве не называют имени подозреваемого, но судя по обнародованной информации, речь идет о нардепе Артеме Дмитруке.

Кроме того, по согласованию с ОГП в учет Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации "красного оповещения" о народном депутате.

Прокуратура напомнила, что по ходатайству ОГП Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

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