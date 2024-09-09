Прокуратура обратилась в ряд стран с запросом о задержании нардепа Дмитрука
Офис генерального прокурора, согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обратился в ряд соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.
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Это сделано в целях дальнейшей выдачи депутата Украине. В ведомстве не называют имени подозреваемого, но судя по обнародованной информации, речь идет о нардепе Артеме Дмитруке.
Кроме того, по согласованию с ОГП в учет Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации "красного оповещения" о народном депутате.
Прокуратура напомнила, что по ходатайству ОГП Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.
- 25 августа Дмитруку было объявлено подозрение по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах. Ранее в тот же день СМИ сообщали, что Дмитрук уехал в Молдову.
- Впоследствии ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.
- 29 августа суд заочно арестовал Дмитрука без определения залога.
- 4 сентября УП сообщила, что в день бегства Дмитрука из Украины ГБР установило за ним внешнее наблюдение.
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