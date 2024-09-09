Прокуратура звернулася до низки країн із запитом про затримання нардепа Дмитрука

Артем Дмитрук (Фото: Facebook-акаунт нардепа)

Офіс генерального прокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця. Про це повідомила пресслужба ОГП.

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Це зроблено з метою подальшого видання депутата Україні. У відомстві не називають імені підозрюваного, але судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про нардепа Артема Дмитрука.

Крім того, за погодженням з ОГП до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію "червоного оповіщення" щодо народного депутата.

Прокуратура нагадала, що за клопотанням ОГП Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, зокрема міжнародного.

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