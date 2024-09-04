У день втечі Дмитрука з України за ним встановили зовнішнє спостереження – розслідування УП

Артем Дмитрук (Фото: пресслужба СН)

У день втечі народного депутата Артема Дмитрука з України Державне бюро розслідувань встановило за ним зовнішнє спостереження. Про це йдеться в розслідуванні Української правди.

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За даними правоохоронців, 23 серпня о другій половині дня вони отримали інформацію, що Дмитрук має намір незаконно перетнути кордон. Однак, як повідомила УП з посиланням на неназваних співрозмовників в силових відомствах, ознаки того, що нардеп може виїхати за кордон, вони отримали раніше. Зокрема, 21 серпня, його дружина поселилася в одному з готелів Кишинева та розраховувалась в Молдові картками чоловіка.

Цю інформацію, за даними співрозмовників УП серед правоохоронців, з формулюванням "він вже вивіз родину" було передано генеральному прокурору Андрію Костіну.

Сам Дмитрук 23 серпня перебував у Києві у п'ятизірковому готелі Fairmont. Оскільки він не користується сім-карткою для спілкування, встановити місце його розташування було значно складніше. Це питання вирішилося лише після того, як правоохоронці визначили модем, за допомогою якого він приєднувався до інтернету, пишуть журналісти.

Того самого дня для того, щоб запобігти втечі Дмитрука, за інформацією співрозмовників УП серед правоохоронців, ДБР встановило зовнішнє спостереження за ним.

Журналісти стверджують, що нардеп отримав сигнал, що йому оголосять підозру, тому вирішив виїхати за кордон. Він викликав таксі через застосунок та попросив водія очікувати впритул до виїзду з підземного паркінгу готелю. При цьому телефон депутата залишається в готелі.

"Буцімто саме так депутат і випав з поля зору "наружки". Далі біля одного зі столичних торговельно-розважальних центрів Дмитрук пересідає до Toyota Camry чорного кольору й саме на цьому авто залишає межі Києва. На відміну від таксі цей водій, як і авто вже були не випадковими", – йдеться в розслідуванні.

За кермом автівки, за даними УП, перебував Володимир Крохмаль – помічник на громадських засадах народного депутата від Опозиційної платформи – За життя Суто Мамояна. На цьому авто Дмитрук доїхав до Одеси.

УП звернулася до Мамояна по коментар, в якому депутат повідомив:

"Він в мене просто як колега попросив машину, щоб відвезти його в Одесу. Бо він турбувався за своє життя. І не хотів їхати на своїй".

Також нардеп підтвердив, що правоохоронці досі не звертались до нього.

В Одеській області Дмитрук пересів до Mitsubishi Pajero Sport. За даними слідства, далі йому втекти з країни допомагали люди, які можуть бути пов'язані з незаконним переправленням чоловіків за кордон.

"В результаті проведеного комплексу заходів встановлено особу, причетну до незаконного переправлення Дмитрука А.Г. через державний кордон України – це громадянин України Улуханов Айдин Гашимович 14.12.1968 року народження", – йдеться в матеріалах слідства.

Улуханов також вже встиг втекти з України. За матеріалами кримінальної справи, він незаконно перетнув державний кордон 25 серпня та перебував на території Придністров'я.

Аналізуючи телефонні з'єднання Улуханова, правоохоронці встановили деталізований маршрут, за яким рухався його телефон 23 серпня. Він збігається з датою та часом пересадки Дмитрука з Toyota Camry до Mitsubishi Pajero Sport, на якому народний депутат і втік з України.

Водієві Mitsubishi, а також Улуханову вже заочно повідомлено про підозру у незаконному перетині кордону.

Як пише УП, Дмитрук виїхав з України 23 серпня близько 21:00 в районі пункту пропуску Павлівка Захарівського району Одеської області. Далі, за інформацією як українських, так і молдовських правоохоронців, нардеп міг заночувати в монастирі в Придністров'ї, а 24 серпня – дістався Молдови.

Щоб уникнути затримання за незаконний перетин кордону, в Молдові Дмитрук попросив притулок. За кілька годин він сів на літак до Риму і вже в Італії онлайн анулював свою заяву на отримання притулку. Після ночівлі в Римі Дмитрук вирушив до Лондона, де його зафіксували на відео.

25 серпня Дмитруку було оголошено підозру за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі й Києві, що відбулися у 2022 та 2023 роках. Раніше того самого дня ЗМІ повідомляли, що Дмитрук виїхав до Молдови.

Згодом ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.

29 серпня суд заочно заарештував Дмитрука без визначення застави.

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