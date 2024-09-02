Нардепа-втікача Дмитрука побачили в Лондоні: hromadske показало відео

Артем Дмитрук (Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook)

Народного депутата Артема Дмитрука, який незаконно перетнув кордон, побачили в торговому центрі в Лондоні. Про це пише hromadske, яке отримало відповідні відео від читача.

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На кадрах людина, схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки. Як зазначається, відео зняли в торговому центрі Westfield London, що на заході Лондона, 1 вересня 2024 року.

На кадрах також є жінка з дитиною на руках – ймовірно, це дружина Дмитрука Анастасія та їхня донька Варвара. Востаннє Анастасія Дмитрук публікувала сторіз в Instagram з Лондона шість тижнів тому – показувала відвідини Музею Вікторії й Альберта.

hromadske звернулося до Дмитрука за коментарем, він поки не відповів.

Читач hromadske повідомив, що побачив народного депутата Артема Дмитрука у Лондоні після втечі останнього за кордон. Ми звернулися по коментар до депутата, на відповідь очікуємо



Відео: надані hromadske pic.twitter.com/gnnio5wNEz — hromadske (@HromadskeUA) September 2, 2024

2 вересня правоохоронці повідомили, що вручили підозру трьом особам, які допомогли Дмитруку незаконно перетнути кордон.

Відомо, що це сталося 23 серпня поблизу "Павлівки". Дмитрук перетнув кордон не через пункт пропуску.

За даними правоохоронців, нардеп виїхав із Києва приблизно о 13:00 в напрямку Одеси. За кермом була інша людина. Депутат вийшов з авто на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одеської області. Близько 17:00 він пересів в інше авто, за кермом якого був інший учасник, який також організував його втечу. О 21:00 вони доставили Дмитрука до кордону з окупованим росіянами Придністров'ям, де він незаконно перетнув його пішки.

Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли.

25 серпня Дмитруку було оголошено підозру за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі й Києві, що відбулися у 2022 та 2023 роках. Раніше того самого дня ЗМІ повідомляли, що Дмитрук виїхав до Молдови.

ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.

29 серпня суд заочно заарештував Дмитрука без визначення застави.

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