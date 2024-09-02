Сбежавшего нардепа Дмитрука увидели в Лондоне: hromadske показало видео

Артем Дмитрук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Народного депутата Артема Дмитрука, незаконно пересекшего границу, увидели в торговом центре в Лондоне. Об этом пишет hromadske, получившее соответствующие видео от читателя.

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На кадрах человек, похожий на Дмитрука, общается с продавцом магазина техники. Как отмечается, видео сняли в торговом центре Westfield London на западе Лондона, 1 сентября 2024 года.

На кадрах также есть женщина с ребенком на руках – вероятно, это жена Дмитрука Анастасия и их дочь Варвара. В последний раз Анастасия Дмитрук публиковала сториз в Instagram из Лондона шесть недель назад – показывала посещение Музея Виктории и Альберта.

hromadske обратилось к Дмитруку за комментарием, он пока не ответил.

Читач hromadske повідомив, що побачив народного депутата Артема Дмитрука у Лондоні після втечі останнього за кордон. Ми звернулися по коментар до депутата, на відповідь очікуємо



Відео: надані hromadske pic.twitter.com/gnnio5wNEz — hromadske (@HromadskeUA) September 2, 2024

2 сентября правоохранители сообщили, что вручили подозрение трем лицам, которые помогли Дмитруку незаконно пересечь границу.

Известно, что это произошло 23 августа вблизи "Павловки". Дмитрук пересек границу не через пункт пропуска.

По данным правоохранителей, нардеп выехал из Киева около 13:00 в направлении Одессы. За рулем был другой человек. Депутат вышел из авто на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области. Около 17:00 он пересел в другой автомобиль, за рулем которого был другой участник, также организовавший его побег. В 21:00 они доставили Дмитрука к границе с оккупированным россиянами Приднестровьем, где он незаконно пересек ее пешком.

Организатор и один из фигурантов на следующий день также сбежали.

25 августа Дмитруку было объявлено подозрение по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, которые произошли в 2022 и 2023 годах. Ранее в тот же день СМИ сообщали, что Дмитрук уехал в Молдову.

ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.

29 августа суд заочно арестовал Дмитрука без определения залога.

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