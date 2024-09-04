В день побега Дмитрука из Украины за ним установили внешнее наблюдение – расследование УП

Артем Дмитрук (Фото: пресс-служба СН)

В день бегства народного депутата Артема Дмитрука из Украины Государственное бюро расследований установило за ним внешнее наблюдение. Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным правоохранителей, 23 августа во второй половине дня они получили информацию, что Дмитрук намерен незаконно пересечь границу. Однако, как сообщила УП со ссылкой на неназванных собеседников в силовых ведомствах, признаки того, что нардеп может выехать за границу, они получили раньше. В частности, 21 августа его жена поселилась в одной из гостиниц Кишинева и рассчитывалась в Молдове карточками мужа.

Эта информация, по данным собеседников УП среди правоохранителей, с формулировкой "он уже вывез семью" была передана генеральному прокурору Андрею Костину.

Сам Дмитрук 23 августа находился в Киеве в пятизвездочном отеле Fairmont. Поскольку он не пользуется сим-картой для общения, установить место его расположения было гораздо сложнее. Этот вопрос решился только после того, как правоохранители определили модем, посредством которого он присоединялся к интернету, пишут журналисты.

В тот же день для того, чтобы предотвратить побег Дмитрука, по информации собеседников УП среди правоохранителей, ГБР установило внешнее наблюдение за ним.

Журналисты утверждают, что нардеп получил сигнал, что ему объявят подозрение, поэтому решил уехать за границу. Он вызвал такси через приложение и попросил водителя ожидать вплотную к выезду из подземного паркинга гостиницы. При этом телефон депутата остается в отеле.

"Якобы именно так депутат и выпал из поля зрения "наружки". Далее возле одного из столичных торгово-развлекательных центров Дмитрук пересаживается в Toyota Camry черного цвета и именно на этом авто покидает пределы Киева. В отличие от такси этот водитель, как и авто уже были не случайными", – говорится в расследовании.

За рулем автомобиля, по данным УП, находился Владимир Крохмаль – помощник на общественных началах народного депутата от Оппозиционной платформы – За життя Суто Мамояна. На этом авто Дмитрук доехал до Одессы.

УП обратилась к Мамояну за комментарием, в котором депутат сообщил:

"Он у меня просто как коллега попросил машину, чтобы отвезти его в Одессу. Он беспокоился за свою жизнь. И не хотел ехать на своей".

Также нардеп подтвердил, что правоохранители до сих пор не обращались к нему.

В Одесской области Дмитрук пересел в Mitsubishi Pajero Sport. По данным следствия, дальше ему бежать из страны помогали люди, которые могут быть связаны с незаконной переправкой мужчин за границу.

"В результате проведенного комплекса мероприятий установлено лицо, причастное к незаконной переправке Дмитрука А.Г. через государственную границу Украины – это гражданин Украины Улуханов Айдын Гашимович 14.12.1968 года рождения", – говорится в материалах следствия.

Улуханов также уже успел сбежать из Украины. По материалам уголовного дела, он незаконно пересек государственную границу 25 августа и находился на территории Приднестровья.

Анализируя телефонные соединения Улуханова, правоохранители установили детализированный маршрут, по которому следовал его телефон 23 августа. Он совпадает с датой и временем пересадки Дмитрука из Toyota Camry в Mitsubishi Pajero Sport, на котором народный депутат и скрылся из Украины.

Водителю Mitsubishi, а также Улуханову уже заочно сообщено о подозрении в незаконном пересечении границы.

Дмитрук выехал из Украины 23 августа около 21:00 в районе пункта пропуска Павловка Захаровского района Одесской области. Далее, по информации как украинских, так и молдовских правоохранителей, нардеп мог заночевать в монастыре в Приднестровье, а 24 августа – добрался до Молдовы.

Чтобы избежать задержания за незаконное пересечение границы, в Молдове Дмитрук попросил убежище. Через несколько часов он сел на самолет в Рим и уже в Италии онлайн аннулировал свое заявление на получение убежища. После ночевки в Риме Дмитрук отправился в Лондон, где его запечатлели на видео.

25 августа Дмитруку было объявлено подозрение по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах. Ранее в тот же день СМИ сообщали, что Дмитрук выехал в Молдову.

Позже ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.

29 августа суд заочно арестовал Дмитрука без определения залога.

Читайте также: "Задержат во всех странах, где есть Интерпол". Источники раскрыли нюансы розыска Дмитрука