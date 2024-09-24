Нардепа Дмитрука не затримували в Британії, це вкид росіян – джерело

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі додав, що судового процесу щодо екстрадиції утікача ще немає

Артем Дмитрук (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Нардеп-утікач Артем Дмитрук заявив, що його судитимуть у Лондоні щодо екстрадиції до України. Про це він розповів британському таблоїду The Independent. Згодом співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що такого судового процесу ще немає, а дані про нібито затримання Дмитрука – вкид росіян.

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ЗМІ випустило текст із коментарем Дмитрука п'ять годин тому – народний обранець стверджував, що у вівторок, 24 вересня, матиме засідання у Вестмінстерському магістратському суді, й він заявить там, що буцімто є "жертвою політичних репресій" через свою підтримку Московського патріархату.

Загалом, суд стосується оскарження українського запиту на екстрадицію нардепа, пише таблоїд.

Серед іншого, Дмитрук заявив The Independent, що уряд Великої Британії забезпечував йому безпеку відтоді, як він утік з України у серпні.

У мережі також шириться інформація, що нардепа нібито затримали – поки що підтвердити її не вдалося.

Співрозмовники LIGA.net серед українських правоохоронців наразі не підтверджують факт затримання Дмитрука за кордоном: один співбесідник заявив, що не має такої інформації, інший — що ці дані перевіряються.

ОНОВЛЕНО. Один зі співрозмовників LIGA.net повідомив: дані про буцімто затримання Дмитрука – фейк і вкид росіян, а судового процесу щодо екстрадиції ще немає.

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