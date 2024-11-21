В Беларусь экстрадировали бывшего бойца полка "Калиновского", воевавшего за Украину

Оппозиционер Бекиш заявил, что Веремейчику в Беларуси грозит более 20 лет тюрьмы или смертная казнь

Василий Веремейчик (Скриншот по видео)

Во Вьетнаме задержали и экстрадировали в Беларусь Василия Веремейчика – бывшего добровольца полка ВСУ имени Кастуся Калиновского. Сначала соответствующую запись опубликовал пропагандистский телеканал ОНТ, а затем подтвердила беларусская оппозиция.

Оппозиционный диктатору Александру Лукашенко Координационный совет сообщил, что Веремейчик был задержан 13 ноября во Вьетнаме, а уже 14 числа в результате операции Комитета государственной безопасности его экстрадировали в Беларусь.

"Мы призываем всех беларусов, которые продолжают борьбу с режимом, быть крайне осторожными и тщательно выбирать страны для пребывания. Некоторые государства могут не обеспечивать надлежащий уровень безопасности и быть уязвимы для операций спецслужб Лукашенко", – отметили в сообщении.

По данным местного медиа Мотолько, 14 ноября бывшего бойца полка "Калиновского" доставили в Беларусь из Москвы рейсом государственной компании "Белавиа".

СМИ сообщает, что Веремейчик был доставлен вечером того дня в Национальный аэропорт "Минск" под конвоем трех силовиков.

Издание отмечает, что видео пропагандистов (скриншот с него в начале новости) является постановочным – оно снято в другом самолете и в другое время.

Оппозиционер Ярослав Бекиш заявил, что Веремейчику в Беларуси грозит более 20 лет тюрьмы или смертная казнь.

Радио Свобода сообщала, что Веремейчик семь лет служил в Вооруженных силах Беларуси, а в 2020-м мужчина присоединился к протестам против Лукашенко. Медиа Наша Нива отмечает, что в ноябре 2020-го его задерживали на 10 суток по подозрению в якобы поджогах автомобилей сотрудников прокуратуры, но отпустили из-за отсутствия доказательств.

По данным СМИ, в начале 2021-го Веремейчик эмигрировал в Украину из-за угрозы повторного ареста и жил с семьей во Львове. В феврале 2022 года он присоединился к полку "Калиновского", где служил заместителем командира батальона "Волат" и был награжден медалью "Україна – понад усе!"

Веремейчик участвовал в боях в Херсонской, Николаевской и Луганской областях, в апреле 2022 года получил тяжелое ранение.

Друзья бойца сообщили Нашей Ниве, что тот оказался во Вьетнаме из-за проблем со своим статусом – в Литве он был признан угрозой национальной безопасности из-за предыдущей службы в беларусской армии и пропустил срок подачи апелляции, поскольку на тот момент жил в Грузии. Также они рассказали, что Веремейчик пытался попасть в Польшу, но не захотел проходить необходимые для этого формальные процедуры.

23 мая 2021 года режим диктатора Лукашенко обманом заставил борт Ryanair, совершавший рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, сесть в Минске. С самолета сняли оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу. В ответ были введены санкции против режима Лукашенко.

3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Его признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, в образе президента Беларуси, в распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях.

22 мая Протасевича помиловали, с тех пор он проживает в Беларуси и поддерживает режим.