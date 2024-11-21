До Білорусі екстрадували колишнього бійця полку "Калиновського", який воював за Україну
У В'єтнамі затримали й екстрадували до Білорусі Василя Веремейчика – колишнього добровольця полку ЗСУ імені "Кастуся Калиновського". Спочатку відповідний запис опублікував пропагандистський телеканал ОНТ, а згодом підтвердила білоруська опозиція.
Опозиційна диктатору Олександру Лукашенку Координаційна рада повідомила, що Веремейчика затримали 13 листопада у В'єтнамі, а вже 14 числа у результаті операції Комітету державної безпеки його екстрадували до Білорусі.
"Ми закликаємо всіх білорусів, які продовжують боротьбу з режимом, бути вкрай обережними й ретельно обирати країни для перебування. Деякі держави можуть не забезпечувати належний рівень безпеки та бути уразливими для операцій спецслужб Лукашенка", – наголосили у повідомленні.
За даними місцевого медіа Мотолько, 14 листопада колишнього бійця полку "Калиновського" доставили до Білорусі з Москви на рейсі державної компанії "Белавиа".
ЗМІ повідомляє, що Веремейчика доставили ввечері того дня до Національного аеропорту "Мінськ" під конвоєм з трьох силовиків.
Видання зауважує, що відео пропагандистів (скриншот з нього на початку новини) є постановчим – його знято в іншому літаку та в інший час.
Опозиціонер Ярослав Бекіш заявив, що Веремейчику у Білорусі загрожує понад 20 років ув'язнення або смертна кара.
Радіо Свобода повідомляла, що Веремейчик сім років служив у Збройних силах Білорусі, а у 2020-му чоловік доєднався до протестів проти Лукашенка. Медіа Наша Нива зауважує, що у листопаді 2020-го його затримували на 10 діб за підозрою у нібито підпалах автівок співробітників прокуратури, але відпустили за відсутністю доказів.
За даними ЗМІ, на початку 2021-го Веремейчик емігрував до України через загрозу повторного арешту й мешкав з родиною у Львові. У лютому 2022 року він доєднався до полку "Калиновського", де служив заступником командира батальйону "Волат" і був нагороджений медаллю "Україна — понад усе!".
Веремейчик брав участь у боях в Херсонській, Миколаївській і Луганській областях, у квітні 2022 отримав важке поранення.
Друзі бійця повідомили Нашей Ниве, що той опинився у В'єтнамі через проблеми зі своїм статусом – у Литві його визнали загрозою національній безпеці через попередню службу в білоруській армії та він пропустив термін подання апеляції, оскільки на той момент жив у Грузії. Також вони розповіли, що Веремейчик намагався потрапити до Польщі, але не захотів проходити необхідні для цього довготривалі формальні процедури.
- 23 травня 2021 року режим диктатора Лукашенка обманом примусив борт Ryanair, що здійснював рейс FR4978 з Афін до Вільнюса, сісти у Мінську. З літака зняли опозиційного блогера Романа Протасевича та його подругу. У відповідь було запроваджено санкції проти режиму Лукашенка.
- 3 травня 2023 року Мінський обласний суд засудив Протасевича до восьми років колонії. Його визнали винним у публічних закликах до захоплення державної влади, актів тероризму, образі президента Білорусі, у поширенні свідомо хибних відомостей про Білорусь та інших злочинах.
- 22 травня Протасевича помилували, з того часу він мешкає у Білорусі та підтримує режим.