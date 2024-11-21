До Білорусі екстрадували колишнього бійця полку "Калиновського", який воював за Україну

Опозиціонер Бекіш заявив, що Веремейчику у Білорусі загрожує понад 20 років ув'язнення або смертна кара

Василь Веремейчик (Скриншот з відео)

У В'єтнамі затримали й екстрадували до Білорусі Василя Веремейчика – колишнього добровольця полку ЗСУ імені "Кастуся Калиновського". Спочатку відповідний запис опублікував пропагандистський телеканал ОНТ, а згодом підтвердила білоруська опозиція.

Опозиційна диктатору Олександру Лукашенку Координаційна рада повідомила, що Веремейчика затримали 13 листопада у В'єтнамі, а вже 14 числа у результаті операції Комітету державної безпеки його екстрадували до Білорусі.

"Ми закликаємо всіх білорусів, які продовжують боротьбу з режимом, бути вкрай обережними й ретельно обирати країни для перебування. Деякі держави можуть не забезпечувати належний рівень безпеки та бути уразливими для операцій спецслужб Лукашенка", – наголосили у повідомленні.

За даними місцевого медіа Мотолько, 14 листопада колишнього бійця полку "Калиновського" доставили до Білорусі з Москви на рейсі державної компанії "Белавиа".

ЗМІ повідомляє, що Веремейчика доставили ввечері того дня до Національного аеропорту "Мінськ" під конвоєм з трьох силовиків.

Видання зауважує, що відео пропагандистів (скриншот з нього на початку новини) є постановчим – його знято в іншому літаку та в інший час.

Опозиціонер Ярослав Бекіш заявив, що Веремейчику у Білорусі загрожує понад 20 років ув'язнення або смертна кара.

Радіо Свобода повідомляла, що Веремейчик сім років служив у Збройних силах Білорусі, а у 2020-му чоловік доєднався до протестів проти Лукашенка. Медіа Наша Нива зауважує, що у листопаді 2020-го його затримували на 10 діб за підозрою у нібито підпалах автівок співробітників прокуратури, але відпустили за відсутністю доказів.

За даними ЗМІ, на початку 2021-го Веремейчик емігрував до України через загрозу повторного арешту й мешкав з родиною у Львові. У лютому 2022 року він доєднався до полку "Калиновського", де служив заступником командира батальйону "Волат" і був нагороджений медаллю "Україна — понад усе!".

Веремейчик брав участь у боях в Херсонській, Миколаївській і Луганській областях, у квітні 2022 отримав важке поранення.

Друзі бійця повідомили Нашей Ниве, що той опинився у В'єтнамі через проблеми зі своїм статусом – у Литві його визнали загрозою національній безпеці через попередню службу в білоруській армії та він пропустив термін подання апеляції, оскільки на той момент жив у Грузії. Також вони розповіли, що Веремейчик намагався потрапити до Польщі, але не захотів проходити необхідні для цього довготривалі формальні процедури.

23 травня 2021 року режим диктатора Лукашенка обманом примусив борт Ryanair, що здійснював рейс FR4978 з Афін до Вільнюса, сісти у Мінську. З літака зняли опозиційного блогера Романа Протасевича та його подругу. У відповідь було запроваджено санкції проти режиму Лукашенка.

3 травня 2023 року Мінський обласний суд засудив Протасевича до восьми років колонії. Його визнали винним у публічних закликах до захоплення державної влади, актів тероризму, образі президента Білорусі, у поширенні свідомо хибних відомостей про Білорусь та інших злочинах.

22 травня Протасевича помилували, з того часу він мешкає у Білорусі та підтримує режим.