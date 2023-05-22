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Білоруського опозиціонера Романа Протасевича помилували – БЕЛТА

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 13:25
Білоруського опозиціонера Романа Протасевича помилували – БЕЛТА - Фото
Роман Протасевич (Фото: BELTA)

Білоруський опозиціонер Роман Протасевич заявив журналістам, що його помилували. Про це повідомляє БЕЛТА.

"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що мене помилувано. Це, звичайно, просто чудова новина", – сказав Протасевич.

ДОВІДКА. 23 травня 2021 року режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка обманом примусив борт Ryanair, який здійснював рейс FR4978 з Афін до Вільнюса, сісти у Мінську. З літака зняли опозиційного блогера Романа Протасевича та його подругу. У відповідь було запроваджено санкції проти режиму Лукашенка. У ЄС вирішили закрити небо для білоруських літаків. Низка авіакомпаній відмовилися від польотів над Білоруссю. Припинила авіасполучення з Білоруссю і Україна, з 29 травня білоруські літаки не можуть використовувати український авіапростір. 
Білоруський режим випустив у ефір "інтерв'ю" з Протасевичем, у якому політв'язень "визнавав провину", стверджував, що його не катували й критикував опозицію. Батьки та соратники Протасевича його словам не повірили, вважають їх результатом тортур.
  • 3 травня 2023 року Мінський обласний суд засудив Протасевича до восьми років колонії. Його визнали винним у публічних закликах до захоплення державної влади, актів тероризму, образи президента Білорусі, у поширенні свідомо хибних відомостей про Білорусь та інших злочинах.
Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬроман протасевич
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