Білоруського опозиціонера Романа Протасевича помилували – БЕЛТА

Білоруський опозиціонер Роман Протасевич заявив журналістам, що його помилували. Про це повідомляє БЕЛТА.

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"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що мене помилувано. Це, звичайно, просто чудова новина", – сказав Протасевич.

3 травня 2023 року Мінський обласний суд засудив Протасевича до восьми років колонії. Його визнали винним у публічних закликах до захоплення державної влади, актів тероризму, образи президента Білорусі, у поширенні свідомо хибних відомостей про Білорусь та інших злочинах.

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