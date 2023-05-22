Беларуский оппозиционер Роман Протасевич заявил журналистам, что его помиловали. Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", – сказал Протасевич.

3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Его признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента Беларуси, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях.

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