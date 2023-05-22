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Беларуский оппозиционер Роман Протасевич помилован – БЕЛТА

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 13:25
Беларуский оппозиционер Роман Протасевич помилован – БЕЛТА - Фото
Роман Протасевич (Фото: BELTA)

Беларуский оппозиционер Роман Протасевич заявил журналистам, что его помиловали. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", – сказал Протасевич.

СПРАВКА. 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair, совершавший рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, сесть в Минске. С самолета сняли оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу. В ответ были введены санкции против режима Лукашенко. В ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд авиакомпаний отказались от полетов над Беларусью. Прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
Беларуский режим выпустил в эфир "интервью" с Протасевичем, в котором политзаключенный "признавал вину", утверждал, что его не пытали, и критиковал оппозицию. Родители и соратники Протасевича его словам не поверили, считают их результатом пыток.
  • 3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Его признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента Беларуси, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях.
Наталья Медведева
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