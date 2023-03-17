Защитники Украины уничтожили на востоке длительную оборонительную точку российских оккупантов с помощью французской ракеты. Об этом сообщают в беларуском полку имени Кастуся Калиновского и в Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что противотанкисты батальона "Волат" полка Калиновского при поддержке подразделения "Ведьмаки" ВСУ попали ракетой французского комплекса Milan точно в амбразуру и уничтожили долговременную оборонительную точку противника.

В результате отработки пять оккупантов уничтожены, несколько ранены.

СПРАВКА. Milan – франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс. Есть пять модификаций. Дальность стрельбы – 0,025-2 км. Milan ER – последняя модификация с увеличенной дальностью стрельбы (до 3 км).

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 760 российских оккупантов, 23 единицы техники и сбили вертолет. Суммарные потери россиян с начала полномасштабного вторжения превышают 163 000 убитыми.

Смотрите также: На Донбассе воины 36 бригады морпехов уничтожили танк РФ из ПТРК Javelin: видео прямого попадания

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.