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Потери России: ВСУ уничтожили 760 оккупантов, 23 единицы техники и сбили вертолет за сутки

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 08:27
Потери России: ВСУ уничтожили 760 оккупантов, 23 единицы техники и сбили вертолет за сутки - Фото
Артиллеристы ВСУ (Фото: 45 ОАБр/Facebook)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 760 российских оккупантов, 23 единицы техники и сбили вертолет за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки, за сутки ВСУ отбили более 70 атак.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 163320 (+760),

— танков — 3506 (+2),

— боевых бронированных машин — 6823 (+13),

— артиллерийских систем — 2552 (+13),

— РСЗО — 504 (+1),

— средства ПВО — 265,

— самолетов — 305,

— вертолетов — 290 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145,

— крылатые ракеты — 907,

— корабли/катера — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5401 (+7),

— специальная техника — 258 (+1).

  • ВСУ сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой, заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
  • В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.
  • ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.

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Дмитро Гриниченко
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