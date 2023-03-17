Потери России: ВСУ уничтожили 760 оккупантов, 23 единицы техники и сбили вертолет за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 760 российских оккупантов, 23 единицы техники и сбили вертолет за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки, за сутки ВСУ отбили более 70 атак.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 163320 (+760),
— танков — 3506 (+2),
— боевых бронированных машин — 6823 (+13),
— артиллерийских систем — 2552 (+13),
— РСЗО — 504 (+1),
— средства ПВО — 265,
— самолетов — 305,
— вертолетов — 290 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145,
— крылатые ракеты — 907,
— корабли/катера — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5401 (+7),
— специальная техника — 258 (+1).
- ВСУ сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой, заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.
- ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.
Читайте также: "Настоящий вестерн". Танк 28 ОМБр уничтожил пехоту, СПГ, блиндаж и РЭБ у Бахмута — видео
Комментарии