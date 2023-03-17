Потери России: ВСУ уничтожили 760 оккупантов, 23 единицы техники и сбили вертолет за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 760 российских оккупантов, 23 единицы техники и сбили вертолет за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки, за сутки ВСУ отбили более 70 атак.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 163320 (+760),



— танков — 3506 (+2),



— боевых бронированных машин — 6823 (+13),



— артиллерийских систем — 2552 (+13),



— РСЗО — 504 (+1),



— средства ПВО — 265,

— самолетов — 305,



— вертолетов — 290 (+1),



— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145,



— крылатые ракеты — 907,



— корабли/катера — 18,



— автомобильной техники и автоцистерн — 5401 (+7),



— специальная техника — 258 (+1).

ВСУ сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой, заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.

ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.

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Дмитро Гриниченко

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