Воины 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили российский танк из комплекса Javelin. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
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Морпехи заявляют, что в Донецкой области из противотанкового комплекса Javelin был уничтожен танк оккупантов.
На записи можно увидеть попадание ракеты в боевую машину россиян.
Точное направление фронта не называется.
Ранее было опубликовано видео, как украинский бронетранспортер БТР-4Е "Буцефал" выдержал попадание ПТУР россиян благодаря противокумулятивным решеткам.
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