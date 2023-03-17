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На Донбассе воины 36 бригады морпехов уничтожили танк РФ из ПТРК Javelin: видео попадания видео

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 09:11
Уничтоженный танк РФ (Фото: скриншот с видео)
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Воины 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили российский танк из комплекса Javelin. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Морпехи заявляют, что в Донецкой области из противотанкового комплекса Javelin был уничтожен танк оккупантов.

На записи можно увидеть попадание ракеты в боевую машину россиян.

Точное направление фронта не называется. 

Ранее было опубликовано видео, как украинский бронетранспортер БТР-4Е "Буцефал" выдержал попадание ПТУР россиян благодаря противокумулятивным решеткам.

Смотрите также: Угледар. Воины 72 бригады разнесли самоходный миномет особой мощности "Тюльпан" — видео

Дмитро Гриниченко
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