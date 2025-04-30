ДБР: Затримано військового, який інсценував своє зникнення, щоб родина отримала виплати

Підозри отримали сам військовослужбовець, його матір та брат

Слідчі дії (Фото: ДБР)

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який, за версією слідства, самовільно залишив місце служби, інсценував своє зникнення безвісти для того, щоб родина отримала компенсацію. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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Підозри отримали сам військовослужбовець, його матір та брат.

За версією слідства, у серпні 2023 року військовий самовільно залишив місце служби у Луганській області, про що одразу розповів своїм родичам. У військовій частині його визнали безвісти зниклим, чим скористався брат, запропонувавши інсценувати зникнення заради отримання компенсації від держави.

Поки військовий переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації. З жовтня 2023 року до листопада 2024-го вони незаконно отримали майже 1 млн грн державної допомоги.

Крім того, брат скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі якої сам звільнився.

Правоохоронці провели обшуки в Івано-Франківську, де виявили відповідні документи та самого "зниклого" військовослужбовця.

Усіх трьох затримано. Вони підозрюються у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою. Крім того, військовому повідомлено про підозру у дезертирстві, а його брату – в ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану.

Усім трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

10 лютого 2025 року ДБР повідомило про викриття інструктора відділення рекрутингу Мукачівського ТЦК. За даними слідства, той за гроші допомагав чоловікам призовного віку тікати з ТЦК, а військовим – з батальйону резерву, куди їх повернули після СЗЧ.

28 квітня повідомлялося, що у Чернівецькій області викрили голову ВЛК, який, за версією слідства, підробляв медичні довідки для військовозобов’язаних з метою ухилення від служби.