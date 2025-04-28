ДБР: Голову ВЛК в Чернівцях викрили на підробленні довідок для ухилення від служби

Вартість "послуги" становила від $5000 до $10 000, стверджують в ДБР

Слідчі дії (Фото: ДБР)

У Чернівецькій області правоохоронці викрили голову військово-лікарської комісії, який, за версією слідства, підробляв медичні довідки для військовозобов’язаних з метою ухилення від служби. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, протиправна діяльність тривала щонайменше з лютого поточного року. Голова ВЛК за гроші обіцяв військовозобов’язаним підготувати пакет документів для тимчасового звільнення або повного виключення з військового обліку.

Вартість "послуги" становила від $5000 до $10 000, залежно від наявності реальних підстав для звільнення.

23 квітня правоохоронці затримали посередника посадовця під час передавання другої частини грошей та готового пакету документів, що підтверджували непридатність до служби. Заявник самостійно звернувся до ВЛК для оновлення медичних даних після хвороби. Замість тимчасової відстрочки йому запропонували "правильний" діагноз за гроші. Чоловік погодився на словах, а згодом звернувся до ДБР.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови ВЛК вилучено медичну документацію військовозобов’язаних.

Посадовцю та його спільнику повідомлено про підозру у проханні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. За це передбачено до 10 років позбавлення волі.

У ДБР стверджують, що до схеми могли бути причетні й інші члени комісії. Тривають слідчі дії, готуються повідомлення про підозру іншим фігурантам.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР