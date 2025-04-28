ГБР: Главу ВВК в Черновцах разоблачили на подделке справок для уклонения от службы

Стоимость "услуги" составляла от $5000 до $10 000, утверждают в ГБР

Следственные действия (Фото: ГБР)

В Черновицкой области правоохранители разоблачили главу военно-врачебной комиссии, который, по версии следствия, подделывал медицинские справки для военнообязанных с целью уклонения от службы. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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По данным следствия, противоправная деятельность продолжалась, по меньшей мере, с февраля текущего года. Глава ВВК за деньги обещал военнообязанным подготовить пакет документов для временного освобождения или полного снятия с военного учета.

Стоимость "услуги" составляла от $5000 до $10 000 в зависимости от наличия реальных оснований для освобождения.

23 апреля правоохранители задержали посредника чиновника при передаче второй части денег и готового пакета документов, подтверждающих непригодность к службе. Заявитель самостоятельно обратился в ВВК для обновления медицинских данных после болезни. Вместо временной отсрочки ему предложили "правильный" диагноз за деньги. Мужчина согласился на словах, а затем обратился в ГБР.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя ВВК изъята медицинская документация военнообязанных.

Чиновнику и его сообщнику сообщили о подозрении в просьбе и получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенном по предварительному сговору группой лиц. За это предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

В ГБР утверждают, что к схеме могли быть причастны и другие члены комиссии. Продолжаются следственные действия, готовятся сообщения о подозрении другим фигурантам.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР