Рада продовжила строк добровільного повернення на службу після СЗЧ до 30 серпня

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Верховна Рада ухвалила закон про врегулювання окремих питань щодо військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Закон передбачає продовження строку добровільного повернення до 30 серпня 2025 року, повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

За основу та в цілому – 282 голосів.

У пояснювальній записці зазначається, що "низка об’єктивних і суб’єктивних факторів" негативно вплинули на реалізацію положень попереднього закону, що встановлював строк добровільного повернення на службу до 1 березня 2025-го (а до цього було 1 січня).

Мовляв, через ці фактори не було забезпечено повне добровільне повернення військовослужбовців цієї категорії.

Зокрема, поширеною причиною того, що військовослужбовці масово не прибули до військових частин до 1 березня 2025 року стали "обмежені терміни для прийняття обдуманого важливого та відповідального рішення", йдеться у пояснювальній записці.

"До цього можна додати прогалини інформаційної політики та недоліки рекрутингу. Крім того, у застосунку "Армія+" порівняно недавно запрацював функціонал, який дозволить військовослужбовцю подавати рапорт щодо поновлення на службі після самовільного залишення військової частини", – наголосили ініціатори законопроєкту.

Ухваленим Радою законом передбачається, що під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, хто залишив в/ч і не повернувся до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану.

Термін відсутності військових не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються. Це положення додано комітетом у рішенні до законопроєкту, уточнив Железняк.

Закон передбачає, що продовжується дія механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року. З моменту продовження служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії.

Військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження.

Також передбачено, що військовослужбовець, який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. Це стосується і членів його сім’ї.