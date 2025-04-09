Деякі підрозділи наполовину укомплектовані військовими, які повернулися з СЗЧ – Сирський

Головком ЗСУ заявив, що до війська повернулися тисячі бійців після самовільного залишення частини

Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

Деякі підрозділи української армії майже наполовину укомплектовані військовими, які раніше самовільно залишили частини. Про це в інтерв'ю LB заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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За його словами, після того як кримінальне покарання за самовільне залишення частин було відкладене у разі повернення на фронт, до війська повернулися тисячі бійців.

"Військовослужбовців почало повертатися значно більше, і багато з них дуже якісно воюють, показують непогані результати. Деякі підрозділи майже наполовину укомплектовані саме тими військовослужбовцями, які самовільно залишали частини", – сказав Сирський.

9 січня Верховна Рада проголосувала за продовження терміну, за яким військові можуть добровільно повернутися на службу після самовільного залишення частини. Тепер повернутися з першого СЗЧ можна буде до 1 березня 2025 року, раніше граничним терміном було 1 січня. Спрощена система не стосується тих, хто здійснив СЗЧ після 29 листопада 2024 року.

У ДБР повідомили, що у період з 29 листопада 2024 року до 1 березня 2025 року із СЗЧ повернулися майже 21 100 військовослужбовців.