Деякі підрозділи наполовину укомплектовані військовими, які повернулися з СЗЧ – Сирський
Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

Деякі підрозділи української армії майже наполовину укомплектовані військовими, які раніше самовільно залишили частини. Про це в інтерв'ю LB заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, після того як кримінальне покарання за самовільне залишення частин було відкладене у разі повернення на фронт, до війська повернулися тисячі бійців.

"Військовослужбовців почало повертатися значно більше, і багато з них дуже якісно воюють, показують непогані результати. Деякі підрозділи майже наполовину укомплектовані саме тими військовослужбовцями, які самовільно залишали частини", – сказав Сирський.

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