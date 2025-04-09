Сырский: Некоторые подразделения наполовину укомплектованы военными, вернувшимися из СЗЧ
Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

Некоторые подразделения украинской армии почти наполовину укомплектованы военными, ранее самовольно покинувшими части. Об этом в интервью LB заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, после того как уголовное наказание за самовольное оставление частей было отложено в случае возвращения на фронт, в армию вернулись тысячи военных.

"Начали возвращаться гораздо больше военнослужащих, и многие из них очень качественно воюют, показывают неплохие результаты. Некоторые подразделения почти наполовину укомплектованы как раз теми военнослужащими, которые самовольно покидали части", – сказал Сырский.

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