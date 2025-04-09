Сырский: Некоторые подразделения наполовину укомплектованы военными, вернувшимися из СЗЧ

Главком ВСУ заявил, что в армию вернулись тысячи военных после самовольного ухода из части

Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

Некоторые подразделения украинской армии почти наполовину укомплектованы военными, ранее самовольно покинувшими части. Об этом в интервью LB заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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По его словам, после того как уголовное наказание за самовольное оставление частей было отложено в случае возвращения на фронт, в армию вернулись тысячи военных.

"Начали возвращаться гораздо больше военнослужащих, и многие из них очень качественно воюют, показывают неплохие результаты. Некоторые подразделения почти наполовину укомплектованы как раз теми военнослужащими, которые самовольно покидали части", – сказал Сырский.

9 января Верховная Рада проголосовала за продление срока, по которому военные могут добровольно вернуться на службу после самовольного ухода из части. Теперь вернуться с первого СЗЧ можно будет до 1 марта 2025 года, ранее предельным сроком было 1 января. Упрощенная система не касается тех, кто осуществил СЗЧ после 29 ноября 2024 года.

В ГБР сообщили, что в период с 29 ноября 2024 года до 1 марта 2025 года из СЗЧ вернулись почти 21 100 военнослужащих.