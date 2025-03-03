За три місяці з СЗЧ на службу повернулися понад 21 000 військовослужбовців

Військові повинні й надалі повертатися на службу, але механізм легалізації буде іншим

ЗСУ (Фото: Генштаб)

У період з 29 листопада 2024 року до 1 березня 2025 року із самовільного залишення частини (СЗЧ) повернулися майже 21 100 військовослужбовців. Про це повідомили у Держбюро розслідувань.

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1 березня закінчився термін, коли військовий, який здійснив СЗЧ, міг добровільно повернутися на службу і водночас проти нього б не розпочали кримінальне провадження.

У ДБР зазначили, що найбільше повернулося бійців до Збройних Сил України, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Також повідомляється, що ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку розробило чітку процедуру повернення військових.

Вони мали прибути як до своєї військової частини, так і до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку чи Нацполіції. Міноборони також дало дозвіл на те, щоб військові могли звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії.

Після цього військовий мав подати рапорт із проханням поновити його на службі, й запускався алгоритм дій: оформлювалися документи та поновлювалися виплати.

У ДБР зазначили, що після 1 березня військові також повинні повернутися після СЗЧ, але механізм легалізації в підрозділах уже буде "дещо іншим".

Інфографіка: ДБР