За три місяці з СЗЧ на службу повернулися понад 21 000 військовослужбовців
У період з 29 листопада 2024 року до 1 березня 2025 року із самовільного залишення частини (СЗЧ) повернулися майже 21 100 військовослужбовців. Про це повідомили у Держбюро розслідувань.
1 березня закінчився термін, коли військовий, який здійснив СЗЧ, міг добровільно повернутися на службу і водночас проти нього б не розпочали кримінальне провадження.
У ДБР зазначили, що найбільше повернулося бійців до Збройних Сил України, Нацгвардії та Держприкордонслужби.
Також повідомляється, що ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку розробило чітку процедуру повернення військових.
Вони мали прибути як до своєї військової частини, так і до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку чи Нацполіції. Міноборони також дало дозвіл на те, щоб військові могли звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії.
Після цього військовий мав подати рапорт із проханням поновити його на службі, й запускався алгоритм дій: оформлювалися документи та поновлювалися виплати.
У ДБР зазначили, що після 1 березня військові також повинні повернутися після СЗЧ, але механізм легалізації в підрозділах уже буде "дещо іншим".
- 9 січня Верховна Рада проголосувала за продовження терміну, за яким військові можуть добровільно повернутися на службу після самовільного залишення частини. Тепер повернутися з першого СЗЧ можна буде до 1 березня 2025 року, раніше граничним терміном було 1 січня. Спрощена система не стосується тих, хто здійснив СЗЧ після 29 листопада 2024 року.
- 10 січня ДБР повідомило, що уже понад 7000 військових повернулися на службу після самовільного залишення частини. У ЗСУ розповіли, що до 90% військових, які повернулися після СЗЧ, уже відправлені до частин.
- Станом на 13 січня на повернення із СЗЧ подано понад 1000 онлайн-рапортів через Армія+, погоджено більш ніж 600.
- 10 лютого у ДБР повідомили, що інструктор Мукачівського ТЦК допомагав тікати призовникам та військовим після СЗЧ.