Не слід розраховувати на продовження терміну повернення з СЗЧ – Верещук

Чиновниця зауважила, що переважна більшість СЗЧ відбувається в навчальних центрах, найменше – у бойових підрозділах

Ірина Верещук (Фото: Telegram чиновниці)

Заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук закликала не розраховувати на додаткове продовження терміну, під час якого можна добровільно повернутися на службу після самовільного залишення частини. Таку заяву посадовиця зробила після робочого засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

"Почався лютий. Залишилося три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ. Раджу на додаткове продовження терміну не розраховувати й з поверненням не зволікати", – написала вона.

Під час засідання комітету обговорювалися зміни до законодавства з питань СЗЧ.

За словами Верещук, такі зміни мають "відображати справедливість і здоровий глузд", проте вона зазначила, що "має бути порядок", особливо коли йдеться про обороноздатність.

"Поділяю настрій комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким. Щоб ми не сприймали СЗЧ як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ", – заявила посадовиця.

Вона зауважила, що переважна більшість СЗЧ відбувається не на фронті, а в навчальних центрах, водночас найменше таких випадків у бойових підрозділах.