Не следует рассчитывать на продление срока возвращения из СЗЧ – Верещук

Чиновница отметила, что подавляющее большинство СЗЧ происходит в учебных центрах, меньше всего – в боевых подразделениях

Ирина Верещук (Фото: Telegram чиновницы)

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук призвала не рассчитывать на дополнительное продление срока, во время которого можно добровольно вернуться на службу после самовольного оставления части (укр. – СЗЧ). Такое заявление чиновница сделала после рабочего заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

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"Начался февраль. Осталось три с половиной недели для добровольного возвращения из СЗЧ. Советую на дополнительное продление срока не рассчитывать и с возвращением не медлить", – написала она.

В ходе заседания комитета обсуждались изменения в законодательство по СЗЧ.

По словам Верещук, такие изменения должны "отражать справедливость и здравый смысл", однако она отметила, что "должен быть порядок", особенно когда речь идет об обороноспособности.

"Разделяю настроение комитета, что соответствующее законодательство должно быть достаточно жестким. Чтобы мы не воспринимали СЗЧ как некую молодецкую забаву или способ уйти в отпуск, полечиться или перевестись в другое подразделение", – заявила чиновница.

Она отметила, что подавляющее большинство СЗЧ происходит не на фронте, а в учебных центрах, при этом меньше всего таких случаев в боевых подразделениях.