Не следует рассчитывать на продление срока возвращения из СЗЧ – Верещук
Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук призвала не рассчитывать на дополнительное продление срока, во время которого можно добровольно вернуться на службу после самовольного оставления части (укр. – СЗЧ). Такое заявление чиновница сделала после рабочего заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.
"Начался февраль. Осталось три с половиной недели для добровольного возвращения из СЗЧ. Советую на дополнительное продление срока не рассчитывать и с возвращением не медлить", – написала она.
В ходе заседания комитета обсуждались изменения в законодательство по СЗЧ.
По словам Верещук, такие изменения должны "отражать справедливость и здравый смысл", однако она отметила, что "должен быть порядок", особенно когда речь идет об обороноспособности.
"Разделяю настроение комитета, что соответствующее законодательство должно быть достаточно жестким. Чтобы мы не воспринимали СЗЧ как некую молодецкую забаву или способ уйти в отпуск, полечиться или перевестись в другое подразделение", – заявила чиновница.
Она отметила, что подавляющее большинство СЗЧ происходит не на фронте, а в учебных центрах, при этом меньше всего таких случаев в боевых подразделениях.
- 9 января Верховная Рада проголосовала за продление срока, по которому военные могут добровольно вернуться на службу после самовольного оставления части. Теперь вернуться из первого СЗЧ можно будет до 1 марта 2025 года, ранее предельным сроком было 1 января. Упрощенная система не касается тех, кто осуществил СЗЧ после 29 ноября 2024 года.
- 10 января ГБР сообщило, что уже более 7000 военных вернулись на службу после самовольного оставления части. В ВСУ рассказали, что до 90% вернувшихся после СЗЧ военных уже отправлены в части.
- По состоянию на 13 января на возвращение из СЗЧ подано более 1000 онлайн-рапортов через Армия+, согласовано свыше 600.