Возвращающийся на службу после СЗЧ Гнездилов обратится в Евросуд по правам человека

Сергей Гнездилов (Фото: Facebook)

Военный Сергей Гнездилов, который осенью 2024 года самовольно покинул воинскую часть, но теперь возвращается, сообщил, что намерен подать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Гнездилов заявил, что не надеялся на победу в суде, поскольку считает свое дело "заполитизированным". Он поблагодарил адвокатов и всех, кто его поддерживал.

В то же время военный отметил "десятки нарушений" со стороны прокуроров и Государственного бюро расследований, заявив, что намерен добиваться ответственности "за все".

"Будут жалобы, суды, в том числе и ЕСПЧ, потому что правда – важна. Важно говорить о проблемах, несмотря ни на что, потому что это – первый шаг на пути их решения. Говорить, а не замалчивать. Решать, а не игнорировать", – написал он.