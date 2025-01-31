Возвращающийся на службу после СЗЧ Гнездилов обратится в Евросуд по правам человека
Военный Сергей Гнездилов, который осенью 2024 года самовольно покинул воинскую часть, но теперь возвращается, сообщил, что намерен подать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Гнездилов заявил, что не надеялся на победу в суде, поскольку считает свое дело "заполитизированным". Он поблагодарил адвокатов и всех, кто его поддерживал.
В то же время военный отметил "десятки нарушений" со стороны прокуроров и Государственного бюро расследований, заявив, что намерен добиваться ответственности "за все".
"Будут жалобы, суды, в том числе и ЕСПЧ, потому что правда – важна. Важно говорить о проблемах, несмотря ни на что, потому что это – первый шаг на пути их решения. Говорить, а не замалчивать. Решать, а не игнорировать", – написал он.
- 9 октября 2024 года ГБР заявило о задержании Гнездилова. Он совершил СЗЧ и сообщил об этом публично через соцсети.
- 11 октября Гнездилов заявил, что готов вернуться на службу, если будут установлены четкие сроки службы. Иначе он будет голодать.
- В тот же день суд арестовал Гнездилова на два месяца.
- 23 января 2025 года судья удовлетворила ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.