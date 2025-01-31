Гнезділов, який повертається на службу після СЗЧ, звернеться до Євросуду з прав людини

Військовий наголосив на "десятках порушень" з боку прокурорів і Державного бюро розслідувань

Сергій Гнезділов (Фото: Facebook)

Військовий Сергій Гнезділов, який восени 2024 року самовільно залишив військову частину, але тепер повертається, повідомив, що має намір подати звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Гнезділов заявив, що не сподівався на перемогу в суді, оскільки вважає свою справу "заполітизованою". Він подякував адвокатам та всім, хто його підтримував.

Водночас військовий наголосив на "десятках порушень" з боку прокурорів і Державного бюро розслідувань, заявивши, що має намір домагатися відповідальності "за все".

"Будуть скарги, суди, в тому числі і ЄСПЛ, бо правда – важлива. Важливо говорити про проблеми, попри все, бо це – перший крок на шляху їх вирішення. Говорити, а не замовчувати. Вирішувати, а не ігнорувати", – написав він.