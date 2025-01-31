Гнезділов, який повертається на службу після СЗЧ, звернеться до Євросуду з прав людини
Військовий Сергій Гнезділов, який восени 2024 року самовільно залишив військову частину, але тепер повертається, повідомив, що має намір подати звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Гнезділов заявив, що не сподівався на перемогу в суді, оскільки вважає свою справу "заполітизованою". Він подякував адвокатам та всім, хто його підтримував.
Водночас військовий наголосив на "десятках порушень" з боку прокурорів і Державного бюро розслідувань, заявивши, що має намір домагатися відповідальності "за все".
"Будуть скарги, суди, в тому числі і ЄСПЛ, бо правда – важлива. Важливо говорити про проблеми, попри все, бо це – перший крок на шляху їх вирішення. Говорити, а не замовчувати. Вирішувати, а не ігнорувати", – написав він.
- 9 жовтня 2024 року ДБР заявило про затримання Гнезділова. Він вчинив СЗЧ та повідомив про це публічно через соцмережі.
- 11 жовтня Гнезділов заявив, що готовий повернутися на службу, якщо будуть встановлені чіткі терміни служби. Інакше він буде голодувати.
- Того ж дня суд заарештував Гнезділова на два місяці.
- 23 січня 2025 року суддя задовольнила клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.