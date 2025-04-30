ГБР: Задержан военный, инсценировавший свое исчезновение, чтобы семья получила выплаты

Подозрения получили сам военнослужащий, его мать и брат

Следственные действия (Фото: ГБР)

Правоохранители задержали военнослужащего, который, по версии следствия, самовольно покинул место службы, инсценировал свою пропажу без вести для того, чтобы семья получила компенсацию. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Подозрения получили сам военнослужащий, его мать и брат.

По версии следствия, в августе 2023 года военный самовольно покинул место службы в Луганской области, о чем сразу рассказал своим родственникам. В воинской части его признали пропавшим без вести, чем воспользовался брат, предложив инсценировать исчезновение ради получения компенсации от государства.

Пока военный скрывался, его мать и брат обманули командование подразделения и подали документы для оформления компенсации. С октября 2023 года по ноябрь 2024-го они незаконно получили почти 1 млн грн государственной помощи.

Кроме того, брат воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы. Он написал заявление об исчезновении родственника на фронте, на основании которого сам уволился.

Правоохранители провели обыски в Ивано-Франковске, где обнаружили соответствующие документы и самого "пропавшего" военнослужащего.

Все трое задержаны. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, военному сообщили о подозрении в дезертирстве, а его брату – в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения.

Всем троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

10 февраля 2025 года ГБР сообщило о разоблачении инструктора отделения рекрутинга Мукачевского ТЦК. По данным следствия, тот за деньги помогал мужчинам призывного возраста бежать из ТЦК, а военным – из батальона резерва, куда их вернули после СОЧ.

28 апреля сообщалось, что в Черновицкой области разоблачили главу ВВК, который, по версии следствия, подделывал медицинские справки для военнообязанных с целью уклонения от службы.