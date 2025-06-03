ДБР: У Рівненській області підозру отримали військові ТЦК, які примусово мобілізували чоловіка

Слідчі дії (Фото: ДБР)

У Рівненській області оголосили про підозру трьом військовослужбовцям Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які, за версією слідства, примусово мобілізували чоловіка. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Підозру отримали офіцер та двоє військовослужбовців Дубенського районного ТЦК та СП через факт примусової мобілізації військовозобов’язаного чоловіка. Зокрема, його силоміць утримували, а двоє посадовців ще й побили.

21 лютого у селі Іваннє Дубенського району працівники ТЦК помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового авто.

Чоловік мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили "покарати" його й завдали численних ударів у різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі травми.

Під фізичним тиском військовозобов’язаний повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК. Ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час.

Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області.

Офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови; двом військовим також інкримінують катування з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним.

Їм загрожує до шести років тюрми.